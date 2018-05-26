Иностранные журналисты изучают культуру Казахстана

В пресс-туре участвуют 15 журналистов и блогеров, специализирующихся на тематике культуры и искусства, из США, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Китая и Египта.

В Казахстан прибыла группа иностранных журналистов для ознакомления с культурой Казахстана. В ходе недельного тура представители зарубежных СМИ посещают Астану, Алматы, Алматинскую и Мангистаускую области. Поездка организована Министерством иностранных дел Казахстана в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», инициированной Президентом Нурсултаном Назарбаевым, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В пресс-туре участвуют 15 журналистов и блогеров, специализирующихся на тематике культуры и искусства, из США, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Китая и Египта.

Во время встречи с участниками тура Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов рассказал об основных аспектах программы «Рухани жаңғыру» («Модернизация общесвтенного сознания»), которая включает активное и качественное продвижение современной казахстанской культуры за рубежом. Он выразил благодарность иностранным журналистам за интерес, проявленный к кульутному многообразию Казахстана и современному развитию страны.

В ходе встречи с иностранными корреспондентами Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о достижениях Казахстана в области культуры, в том числе развитии отечественной кинематографии.

В Астане журналисты посетили казахстанский павильон «ЭКСПО-2017», Национальный музей Казахстана, мечеть «Хазрет Султан», а также «Казмедиа центр», где провели встречи с коллегами из ряда казахстанских СМИ. Представители Министерства информации и коммуникаций презентовали гостям государственную программу «Цифровой Казахстан». В театре «Астана-Опера» иностранные корреспонденты посмотрели премьеру балета «Корсар».

В Мангистауской области запланированы визиты журналистов в подземные мечети Бекет-Ата и Шакпак-Ата, гору Шеркала, этноаул.

Программа визита в Алматы охватывает посещение Государственного музея искусств им. А. Кастеева, презентацию элементов нематериального культурного наследия, в том числе внесенных в репрезентативный список ЮНЕСКО, Мультимедийного центра традиционной музыки, центра ремесленников «Qazaq-Oner» и другие мероприятия.

Проходящий ныне второй пресс-тур в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» также призван способствовать развитию туризма и в целом положительного имиджа Казахстана как динамично развивающегося государства.

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