Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аида Балаева вручила госнаграды деятелям культуры и журналистам в Алматы

Аида Балаева вручила госнаграды деятелям культуры и журналистам в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 21:08 Фото: МИК РК
От имени главы государства министр культуры и информации РК Аида Балаева 25 октября вручила государственные награды деятелям культуры и искусства, журналистам и представителям сферы информации, которые внесли значительный вклад в развитие страны, сообщает Zakon.kz.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики, прошло в Алматы.

"Указом главы государства ко Дню Республики были награждены граждане, которые неустанно трудятся на благо страны. Среди них учителя, медики, спасатели, производственники, деятели культуры и искусства. Это, безусловно, яркое подтверждение инициативы главы государства по пропаганде ценностей трудолюбия и профессионализма в обществе. От всей души поздравляю вас. Эти награды – высокая оценка вашего труда", – сказала министр.

Указом президента Казахстана поэту Исраилу Сапарбаю было присвоено звание "Қазақстанның халық жазушысы".

Звание "Қазақстанның халық әртісі" получили театральные артисты Жамиля Баспакова, Ольга Коржева, Лидия Каден, Рихан Махпирова.

Звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присуждено Татьяне Костюченко, Мәрзие Мамидолдиной, Сафуану Рысбайұлы, Сергею Попову, Ажар Юсуповой и Олегу Татамирову.

Также ряд граждан были награждены орденами "Парасат", "Құрмет", медалями "Ерен еңбегі үшін" и ведомственной медалью Министерства культуры и информации "Еңбек ардагері".

Ранее сообщалось, что в День Республики по поручению главы государства работникам сферы культуры торжественно вручены сертификаты на квартиры

Читайте также

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Туман в Астане, сильный дождь в Шымкенте: в 12 областях объявлено штормовое предупреждение
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
В Алматы телебашня &quot;Кок-Тобе&quot; засияла праздничным освещением в честь Дня Республики
В Алматы телебашня "Кок-Тобе" засияла праздничным освещением в честь Дня Республики
Диана Абдуллаева
Министерство культуры и информации Балаева Аида Алматы 2024 год Культура Награждения Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
Акимат Алматы опубликовал важное объявление для водителей
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: