Аида Балаева вручила госнаграды деятелям культуры и журналистам в Алматы

Фото: МИК РК

От имени главы государства министр культуры и информации РК Аида Балаева 25 октября вручила государственные награды деятелям культуры и искусства, журналистам и представителям сферы информации, которые внесли значительный вклад в развитие страны, сообщает Zakon.kz.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики, прошло в Алматы. "Указом главы государства ко Дню Республики были награждены граждане, которые неустанно трудятся на благо страны. Среди них учителя, медики, спасатели, производственники, деятели культуры и искусства. Это, безусловно, яркое подтверждение инициативы главы государства по пропаганде ценностей трудолюбия и профессионализма в обществе. От всей души поздравляю вас. Эти награды – высокая оценка вашего труда", – сказала министр. Указом президента Казахстана поэту Исраилу Сапарбаю было присвоено звание "Қазақстанның халық жазушысы". Звание "Қазақстанның халық әртісі" получили театральные артисты Жамиля Баспакова, Ольга Коржева, Лидия Каден, Рихан Махпирова. Звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присуждено Татьяне Костюченко, Мәрзие Мамидолдиной, Сафуану Рысбайұлы, Сергею Попову, Ажар Юсуповой и Олегу Татамирову. Также ряд граждан были награждены орденами "Парасат", "Құрмет", медалями "Ерен еңбегі үшін" и ведомственной медалью Министерства культуры и информации "Еңбек ардагері". Ранее сообщалось, что в День Республики по поручению главы государства работникам сферы культуры торжественно вручены сертификаты на квартиры.

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