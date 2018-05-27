Алматинский адвокат дал совет, как не оплачивать штрафы с видеокамер

Предписания о необходимости уплаты штрафа, или как их называют в народе - письма счастья, про словам Жангельды Сулейманова - незаконны.

Известный алматинский юрист Жангельды Сулейманов написал на своей странице в Facebook материал на эту тему, сообщает zakon.kz.

"Я примерно с 2014 года много раз писал о том, что незаконны предписания о необходимости уплаты штрафа, в народе называемые письма счастья, потому что КоАП не предусматривал их как документ для наложения штрафа. Со мной никто не спорил, но и к сожалению, никак не реагировали на мои претензии. Да и народу как то было всё равно, что очень наглядно характеризирует полное безразличие общества к нарушению прав граждан. И вот с 1 января 2017 года, эти письма счастья узаконили, тем самым признав, что до 2017 года они были незаконны", - пишет Жангельды Сулейманов.

Видеокамеры, фиксирующие нарушения скорости и стоп-линии, по словам юриста, - тоже незаконны. Потому что не предусмотрены законом о дорожном движении и не регулируются ни одним нормативным актом.

И вот такая небрежность законодателя к письмам счастья дает возможность не платить штрафы по ним.

Если вы получили такое письмо сегодня 26 мая, в котором указано, что ваш автомобиль (это очень важно что именно не вы, а автомобиль) нарушил 15 мая скоростной режим, стоп-линию или плату за парковку, то есть законный способ не платить штраф.

"Согласно ч.2 ст.31 КоАП РК, если собственник автомобиля полагает, думает или ошибочно считает, что он не управлял автомобилем 15 мая, то он подает заявление в полицию о том, чтобы его освободили от штрафа. Такое заявление можно подать, например, 15 июля. В заявление нужно указать, что вы не управляли автомобилем, а за рулем был ваш сын, жена, отец, друг и т.д", - советует адвокат.

В таком случае, полиция должны провести проверку, но КоАП не регламентирует такую проверку и тогда по закону вас должны освободить от штрафа, и также не штрафовать того, кого вы указали в заявлении. На практике могут провести проверку, но это очень сложно сделать, потому что никто не знает как проводить такую проверку.

Конечно, полиция может составить протокол в отношении того, которого вы указали в заявлении. Но по закону составление такого протокола незаконно, потому что протоколы не составляются в случаях фиксации нарушения средствами, работающим в авторежиме. Если же составят такой незаконный протокол, то для этого нужно, чтобы потенциальный нарушитель расписался в нем, а для этого надо пригласить этого человека. Допустим, что нашли человека, он подписал протокол. Но в таком случае, такой человек подлежит освобождению от штрафа, так как прошло более двух месяцев с момента совершения нарушения.

Я понимаю, что это пробел закона, но он возник потому что, как я говорил выше, сами по себе видеокамеры незаконны.



"И конечно, мои советы нужно использовать только в тех случаях, когда вы действительно не были за рулем, ну или не можете вспомнить сей факт", - констатирует Жангельды Сулейманов.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Управление административной полиции

От Неувиновного Рафика Ивановича

ИИН 800101300001

Мною 26 мая 2018 года получено предписание о необходимости уплаты штрафа от 15 мая 2018 года №7777777 о том, что мой автомобиль нарушил скоростной режим (стоп-линию, плату за парковку).

В соответствии с ч.2 ст.31 КоАП РК прошу освободить меня от ответственности, так как в момент фиксации нарушения я не управлял автомобилем, а им управлял мой сын или отец или жена или друг.

15 июля 2018

Невиновный Р.И.

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