Общество

Казахстанец превысил скорость, но оспорил штраф в суде

Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, камеры Сергек, камера Сергек, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 11:39 Фото: Zakon.kz
Специализированным межрайонным административным судом Туркестанской области рассмотрена жалоба медицинского сотрудника на предписание о необходимости уплаты штрафа Управления административной полиции областного ДП, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 23 сентября 2025 года поделились в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Транспортное средство под управлением кардиохирурга центральной больницы Туркестана, направляющегося на экстренную операцию на сердце пациента с диагнозом острый инфаркт миокарда, было остановлено сотрудниками полиции за установку штор на передних стеклах автомобиля. По данному нарушению был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 590 КоАП РК.

После сотрудники полиции, узнав о срочности экстренной операции, предложили кардиохирургу сопровождать его автомобиль на служебном транспортном средстве.

В момент сопровождения по ул. Майкотова кардиохирург превысил установленную скорость движения. Это зафиксировали специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме. В связи с чем вынесено предписания о необходимости уплаты штрафа.

Суд заслушал доводы кардиохирурга, показания инспектора полиции, изучил материалы по проведенной экстренной операции, оценил действия кардиохирурга и пришел к выводу, что мужчина совершил административное правонарушение "в состоянии крайней необходимости для устранения опасности, непосредственно угрожающей жизни и здоровью человека" (ст. 37 КоАП РК).

Постановлением суда от 17 сентября 2025 года предписание Управления административной полиции Департамента полиции Туркестанской области о необходимости уплаты штрафа отменено, производство по делу прекращено.

Штраф за установку штор на автомобиле мужчина оплатил в добровольном порядке.

Постановление не вступило в законную силу.

19 сентября 2025 года стало известно, что жительница Караганды нарушила правила дорожного движения (ПДД) – заехала на полосу встречного движения, но ее не стали лишать водительских прав. Причину можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
