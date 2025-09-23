Казахстанец превысил скорость, но оспорил штраф в суде
Подробностями 23 сентября 2025 года поделились в пресс-службе Туркестанского областного суда.
Транспортное средство под управлением кардиохирурга центральной больницы Туркестана, направляющегося на экстренную операцию на сердце пациента с диагнозом острый инфаркт миокарда, было остановлено сотрудниками полиции за установку штор на передних стеклах автомобиля. По данному нарушению был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 590 КоАП РК.
После сотрудники полиции, узнав о срочности экстренной операции, предложили кардиохирургу сопровождать его автомобиль на служебном транспортном средстве.
В момент сопровождения по ул. Майкотова кардиохирург превысил установленную скорость движения. Это зафиксировали специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме. В связи с чем вынесено предписания о необходимости уплаты штрафа.
Суд заслушал доводы кардиохирурга, показания инспектора полиции, изучил материалы по проведенной экстренной операции, оценил действия кардиохирурга и пришел к выводу, что мужчина совершил административное правонарушение "в состоянии крайней необходимости для устранения опасности, непосредственно угрожающей жизни и здоровью человека" (ст. 37 КоАП РК).
Постановлением суда от 17 сентября 2025 года предписание Управления административной полиции Департамента полиции Туркестанской области о необходимости уплаты штрафа отменено, производство по делу прекращено.
Штраф за установку штор на автомобиле мужчина оплатил в добровольном порядке.
Постановление не вступило в законную силу.
19 сентября 2025 года стало известно, что жительница Караганды нарушила правила дорожного движения (ПДД) – заехала на полосу встречного движения, но ее не стали лишать водительских прав. Причину можете узнать по ссылке.