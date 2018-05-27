Наzима спела с Тимати и прошла в финал конкурса на ТНТ

Имя победителя станет известно в следующую субботу, 2 июня.

Казахстанская певица Наzима (Назима Джанибекова) прошла в финал шоу "Песни на ТНТ", передает Zakon.kz.

Она спела в дуэте с Тимати.



В субботу, 26 марта, на шестом отчётном концерте определились финалисты первого сезона проекта «Песни» на ТНТ: по три участника от каждого лейбла. Первых двух финалистов выбирали телезрители. В команде Максима Фадеева (лейбл MALFA) наибольшее число зрительских голосов набрала 19-летняя студентка из Екатеринбурга. В команде Тимати (лейбл BlackStar) зрители пропустили в финал участника из Ташкента — TERRY (Олег Терновой). Также в финал проекта по решению продюсеров прошли Максим СВОБОДА и Soufee (MALFA) и НаZима и DanyMuse (BlackStar).

Имя победителя станет известно в следующую субботу, 2 июня. Победителем шоу станет тот, кто наберёт наибольшее количество голосов в приложении THT-Club. Он или она получит пять миллионов рублей и контракт с лейблом.

Напомним, на сцене этого шоу Наzима спела про Шымкент, а также в одном из выступлений исполнила очень горячий танец.

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