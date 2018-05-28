Омбудсмен РК попросил коллег из РФ присоединиться к расследованию гибели студентки МГИМО

Омбудсмен считает, что доводы семьи погибшей не должны быть проигнорированы, поэтому необходимо объективное расследование.

Омбудсмен РК обратился к Омбудсмену РФ в связи с расследованием трагического инцидента, произошедшего с гражданкой Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Аскара Шакирова.

Уполномоченный по правам человека Аскар Шакиров обратился к Омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в обеспечении объективности расследования гибели в апреле 2018 года при невыясненых обстоятельствах студентки Московского государственного института международных отношений МИД РФ Томирис Байсафа.

"Как известно, расследование данного происшествия, вызвавшего общественный резонанс в Казахстане и России, ведется Главным следственным управлением по Западному административному округу Москвы. Вместе с тем обеспокоенность Омбудсмена вызвала информация, представленная родителями Байсафа, которые указывают на наличие ряда процессуальных нарушений в рамках проводимого расследования, а также отказ в предоставлении информации о ходе следствия что, по их мнению, препятствует объективному установлению обстоятельств случившейся трагедии", - говорится в сообщении.

Семья погибшей отмечает факты невыполнения следственными органами своевременных действий для проведения необходимых экспертиз. Тревогу родителей девушки вызывает предвзятость в ведении расследования уголовного дела, так как следственные действия, по их мнению, основаны преимущественно на показаниях единственного свидетеля, что повлекло появление в средствах массовой информации различных версий произошедшего до принятия окончательного процессуального решения и заключений соответствующих экспертов.

Гибель студентки МГИМО Томирис Байсафа прокомментировал министр образования Ерлан Сагадиев. Он сообщил журналистам, что совместно с Министерством иностранных дел планирует разобраться в причине смерти девушки. Для этого он предложил дождаться конца следствия и понять ситуацию. Днем 13 апреля 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана выпала с четвертого этажа. По основной версии, девушку вытолкнул из окна уроженец Дагестана.

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