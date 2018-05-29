Родные девушки, сбитой насмерть автобусом в Алматы, примирились с водителем

Защита подсудимого рассчитывает на наказание, не связанное с лишением свободы.

В Ауэзовском районном суде Алматы начался суд над водителем пассажирского автобуса, который 18 апреля насмерть сбил девушку, передает Zakon.kz.

Слушание проходит под председательством судьи Ерхана Тотыбай. Подсудимый Бенуар Жанибеков предан суду по ст.345 ч.3 УК РК. Назначенный на 12 часов 29 мая процесс был отложен.

Между тем, стало известно, что водитель признал вину и раскаялся.

"Вину признал, чистосердечно раскаялся. В данное время они примирились с потерпевшей стороной. И мы хотим, чтобы ему назначили наказание, не связанное с лишением свободы", - сказал адвокат подсудимого Али Мустапаев.

По его словам, подсудимый загладил пострадавшей стороне причиненный вред.

Между тем, как рассказала родственница погибшей девушки Айганым, она закончила университет в Алматы. Тот злополучный перекресток девушка всегда переходила очень внимательно, и никак не могла пойти на запрещающий сигнал светофора.

Смертельное ДТП произошло 18 апреля в начале девятого утра. Девушка вышла на дорогу на разрешающий сигнал светофора, и ее сбил автобус, который, судя по видеозаписи с камер, ехал на красный. Водителю грозит лишение свободы. Сам подозреваемый утверждал, что ехал на зеленый сигнал светофора. Он был взят под стражу на время расследования.

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