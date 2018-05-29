Почему дети не хотят заниматься в бесплатных кружках и секциях

По мнению экспертов, предлагаемые государством кружки и секции давно морально устарели.

В ходе исследования, проведенного специалистами Urban Forum Kazakhstan совместно Детским фондом ОО ЮНИСЕФ, было установлено, что, несмотря на обилие бесплатных кружков и секций, 82% алматинских семей предпочитают платные секции, сообщает Zakon.kz.

Исследование проводилось в рамках продвижения инициативы «Город дружественный ребенку», и в числе прочего было установлено, что более 70% всех детей в Алматы, независимо от районов проживания, заинтересованы в получении дополнительного образования помимо школы, либо уже получают его, посещая какие-то кружки и секции. И в целом, город предоставляет детям возможность получения дошкольного, школьного и послешкольного образования. Но, как ни странно, подавляющее число горожан почему-то не пользуются предоставленными им возможностями, предпочитая платные секции. О причинах столь нелогичного выбора мы поинтересовались у координатора программы по жизнестойкости детей ЮНИСЕФ в Казахстане Анны Стативкиной.

«Мы выяснили, что 82% семей предпочитают платные секции. Хотя кружков бесплатного образования очень много. Получается, что они не столь востребованы, раз родители и подростки ищут что-то еще. Основная причина – детям не интересны кружки, которые предлагаются на бесплатной основе, так как они все еще «живут» в 20 веке и морально устарели. Зачастую в дворовых клубах и во Дворцах творчества традиционно предлагают стандартные танцы, гимнастику, шахматы и т.д. Но современные дети уже не хотят заниматься этим, предпочитая что-то более новое и современное. А платные секции и кружки, конечно, стараются идти в ногу со временем, берут западные франшизы и могут предложить то, что нравиться детям», – считает А. Стативкина.

По ее мнению, чтобы изменить это, надо поменять саму нашу ментальность. Но тем специалистам, что проработали 30 лет в сфере образования, не так просто измениться. Да и особого желания что-то менять нет.

«Для этого нужно провести исследование, выяснить, что востребовано у детей, сформировать заказ на определенные кружки и секции, выделить на это деньги. Но это гораздо сложнее, чем идти по проторенной дорожке. И в принципе пока это никто приоритетом не считает. Деньги из бюджета итак выделяют – зачем напрягаться и придумывать что-то новое», – заключила А. Стативкина.

К слову, в ходе исследования выяснилось, что 27% родителей никогда не брали ребенка в культурные учреждения – музей или театр. То есть практически каждый 3 ребенок исключен из культурной жизни города, хотя Алматы – это культурная столица Казахстана, где есть очень много возможностей получать дополнительные знания и приобщаться к культурному наследию.

Напомним, ранее участники проведенного исследования назвали главные угрозы безопасности ребенка в городе и объяснили причины, по которым подростки предпочитают проводить досуг дома или в торгово-развлекательных центрах.

Владимир Демидов

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