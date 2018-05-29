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Необычное облако появилось в небе над Бельгией

Очевидцы были напуганы видом вращающегося облака, напоминающего водоворот.

Фото : Новости Планеты29 мая 2018, 17:52

Жители Бельгии были удивлены феноменом, возникшим в небе, сообщают Новости Планеты.

Речь идет о загадочном облаке, которое было замечено 22 мая этого года. По своему внешнему виду оно было подобно водовороту. Явление одновременно удивило и напугало граждан.

Как отметили очевидцы, ранее в Бельгии ничего подобного не происходило. Согласно заявлению ученых, аномалию вполне можно объяснить. Скорее всего, в небе образовалась область пониженного давления, которая и вызвала феномен вращающегося облака.

Уфологи, в свою очередь, заподозрили вмешательство инопланетян. Действительно ли в аномалии есть доля мистики — решать только вам.


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