Небесная волна: необычное явление в небе над Казахстаном объяснили эксперты
В Сети появилось удивительное видео, на котором заметно, как над морем в небе прокатывается валик из облаков. Горожане и отдыхающие на пляже не на шутку испугались, но были и поражены завораживающим зрелищем.
Специалисты РГП "Казгидромет" объяснили атмосферный процесс, который не свойственен нашей местности. По их мнению, он возникает из-за перепадов температур и ветров на разных высотах.
"Снятое на видео в городе Актау – Рулонные облака (volutus). Это продолговатая, обычно низко расположенная, горизонтальная облачная масса в форме трубы, которая создает иллюзию вращения вокруг собственной оси. Рулонные облака представляют собой солитон (уединенная волна, которая сохраняет свою форму и скорость при распространении. – Прим. ред.), не соединенный с другими облаками, и являются примером волнового возмущения в атмосфере земли".РГП "Казгидромет"
Эксперты "Казгидромета" пояснили, что такие облака образуются в результате оттока холодного воздуха от холодных фронтов.
"Это крайне редкое, но одно из необычных форм облаков. Под действием нисходящего потока от надвигающихся воздушных масс влажный воздух поднимается вверх, остывает и образует цилиндрическое облако", – заключили специалисты.
Для Казахстана это очень редкое явление, чаще всего такие облака наблюдаются в экваториальной зоне и в Австралии.
Ранее казахстанские астрономы объяснили необычное явление в небе над Алматы.