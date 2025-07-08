Небесная волна: необычное явление в небе над Казахстаном объяснили эксперты

В Актау очевидцы сняли редкое природное явление – волну облаков, прокатившуюся над морем. Гидрометеорологи объяснили Zakon.kz, что произошло в небе над Каспийским морем.

В Сети появилось удивительное видео, на котором заметно, как над морем в небе прокатывается валик из облаков. Горожане и отдыхающие на пляже не на шутку испугались, но были и поражены завораживающим зрелищем.

Специалисты РГП "Казгидромет" объяснили атмосферный процесс, который не свойственен нашей местности. По их мнению, он возникает из-за перепадов температур и ветров на разных высотах.

"Снятое на видео в городе Актау – Рулонные облака (volutus). Это продолговатая, обычно низко расположенная, горизонтальная облачная масса в форме трубы, которая создает иллюзию вращения вокруг собственной оси. Рулонные облака представляют собой солитон (уединенная волна, которая сохраняет свою форму и скорость при распространении. – Прим. ред.), не соединенный с другими облаками, и являются примером волнового возмущения в атмосфере земли". РГП "Казгидромет"

Эксперты "Казгидромета" пояснили, что такие облака образуются в результате оттока холодного воздуха от холодных фронтов.

"Это крайне редкое, но одно из необычных форм облаков. Под действием нисходящего потока от надвигающихся воздушных масс влажный воздух поднимается вверх, остывает и образует цилиндрическое облако", – заключили специалисты.

Для Казахстана это очень редкое явление, чаще всего такие облака наблюдаются в экваториальной зоне и в Австралии.

Ранее казахстанские астрономы объяснили необычное явление в небе над Алматы.