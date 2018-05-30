Алматинца ударило током во время дождя: проверки ничего не выявили

Надзорный орган 29 мая выдал предписание провести контрольные осмотры кабельных линий аппаратуры светофора, недалеко от которого молодого человека ударило током.

Широкий резонанс вызвали сообщения о том, что во время сильного дождя в середине мая трех жителей Алматы на улице ударило током. В одном из случаев, произошедших по ул.Панфилова, удалось приблизительно понять, почему это произошло. Что касается случая на ул.Сатпаева (угол ул.Егизбаева), то здесь не удалось "найти концы". Чтобы все же узнать причины случившегося, и кто за это отвечает, редакция Zakon.kz обратилась с запросом в акимат Алматы.

Как стало известно из полученного ответа, органом по государственному энергетическому надзору и контролю является ГУ "Территориальный департамент комитета атомного и энергетического надзора и контроля по городу Алматы" Министерства энергетики РК.

Как следует из сообщения Департамента, к ним не поступало обращений по инцидентам с ударом током людей 12 и 14 мая, для проведения проверочных мероприятий и выяснения всех обстоятельств.

Департамент обратился с соответствующими запросами в ТОО "СМЭУ Алматы" и ГКП на ПХВ акимата Алматы "Алматы кала жарык".

Относительно удара током двух девушек на ул.Панфилова в "Алматы кала жарык" сообщили, что на данном участке субподрядчиком ТОО "Жолжелкен" были проведены строительно-монтажные работы согласно проекту "Строительство жилищно-гражданских объектов, ул.Жибек жолы, Панфилова и площадь Астана, Алмалинский и Медеуский район". Улица Панфилова - второй пусковой комплекс. Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ является ТОО "АИС-Астана". "Алматы кала жарык" не принимало на обслуживание линии наружного освещения на указанном участке.

К слову, о том, будут ли ответственные привлечены к ответственности за случившееся, не сообщается.

Что касается инцидента на ул.Сатпаева, угол ул.Егизбаева, то из ответа "Алматы кала жарык" следует, что на том участке мастером района было произведено обследование сетей наружного освещения, и факты повреждений и неисправностей линий наружного освещения не выявлены. А днем напряжение на линиях наружного освещения (в том числе на оборудовании) отсутствует.

Из ответа "СМЭУ Алматы" следует, что 14 мая в 10.00 часов в ЦУП ТОО "СМЭУ Алматы" поступила информация от сотрудников УАП ДВД Алматы, что на пересечении улиц Сатпаева - Егизбаева человека, который вытаскивал из арыка упавшую туда девушку, ударило током.

"На объект выехал специалист для выяснения обстоятельств. Визуально и по приборам установлено, что на аппаратуре и металлоконструкциях светофорного объекта отсутствовало постороннее напряжение. Для достоверного и обстоятельного выяснения причин было принято решение отключить от напряжения светофорный объект", - сказано в ответе.

15 мая на светофорный объект выехала лаборатория для замера контра заземления и измерения сопротивления изоляции электропроводов и кабелей. результаты проведенных профилактических измерений и испытаний соответствуют допустимым нормам.

В конечном итоге 29 мая Департамент выдал предписание провести контрольные осмотры кабельных линий аппаратуры светофора ДКСМ инженерно-техническим персоналом для выявления неполадок и дефектов.

Ирина Капитанова

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