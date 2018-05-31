В Алматы из-за перекрытия улиц образовались пробки

Город готовится отметить день защиты детей.

Напоминаем, что в связи с подготовкой и проведением детских праздничных мероприятий 31 мая и 1 июня с 8:00 утра до 13:00 часов дня будет перекрыта часть дорог, сообщает zakon.kz.

В частности будут перекрыты участки улиц:

- Панфилова (на пересечениях Гоголя, Айтеке би и Казыбек би);

- Толе би (между Панфилова и Абылай хана);

1 июня с 11:00 в Центральной городской детской библиотеке имени С.Бегалина пройдут выступления чтецов из "Клуба литературы и театра", шахматный турнир для детей и взрослых, танцевальный батл для старшего поколения "Флешдэнс", мастер-класс по гончарному делу "юный керамист", квесты, "крио-шоу" для любителей научных экспериментов.

2 июня на ГЛК "Шымбулак" будет организован Family day. С 11:00 до 12:30 все активности горнолыжного курорта, в том числе батуты, скалодром, катание на квадрациклах и пони, веревочный парк, теннис будут работать бесплатно.

2 июня с 11:00 до 23:00 в сквере ниже КБТУ (в квадрате улиц Абылай-Хана – Казыбек би – Панфилова – Айтеке би) пройдет большой семейный Фестиваль еды "Вкусная Алма-Ата", где популярные рестораны мегаполиса накормят алматинцев и гостей города фирменными блюдами. В этом сезоне фестиваль пройдет в рамках рекламной кампании Visit Almaty "Узнай свой город лучше!". В летнем фестивале примут участие более 30 популярных городских гастрономических проектов, весь день в парке будут представлены развлечения для детей и взрослых.

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