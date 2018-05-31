У замредактора журнала Forbes Kazakhstan снова провели обыск

Подробности выясняются.

У заместителя редактора журнала Forbes Kazakhstan Александра Воротилова дома проведен обыск, передает Zakon.kz.

Информацию об этом разместили в Facebook сам Воротилов и журналист издания "Ратель" Вадим Борейко.

"Сейчас позвонили из Forbеs Kazakhstan: у замредактора журнала Александра Воротилова дома опять обыск. Напомню, первые, в редакции и квартире, были проведены в понедельник, 2 апреля. Интересно: что тогда не успели найти?" - написал Борейко.

В первой половине дня, 2 апреля, стало известно о том, что в редакциях портала Ratel.kz и журнала Forbes Kazakhstan сотрудниками полиции проводятся обыски. По информации журналиста Вадима Борейко, в редакции Ratel.kz были изъяты документы и компьютеры. В полицию доставили главного редактора портала Марата Асипова, его заместителя Сапу Мекебаева и обозревателя Анну Калашникову. В редакции Forbes Kazakhstan был задержан заместитель главного редактора Александр Воротилов. Позже задержанных отпустили домой. В полиции пояснили, что 30 марта 2018 года в ДВД Алматы обратился гр. К. с заявлением в отношении сотрудников двух интернет-порталов по факту распространения заведомо ложной информации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!