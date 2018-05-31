Первую программу развития отрасли возобновляемых источников энергии могут принять в Казахстане

Инициатива окажется на повестке дня 2 Саммита ВИЭ в Астане.

8 июня 2018 года в г. Астана состоится 2-ой Саммит по возобновляемым источникам энергии – международная индустриальная площадка, в работе которой примут участие более 500 делегатов и спикеров из всех стран мира передает zakon.kz.

Цель Саммита – обсуждение «за» и «против» использования возобновляемых источников энергии, а также воплощение лучших идей и эффективных решений, призванных внести вклад в построение «зеленого» будущего нашей страны и всего мирового сообщества.

Свои доклады и мнения на мероприятии представят более 20 казахстанских и зарубежных спикеров из Германии, Италии, Китая, Южной Кореи, Индии, ОАЭ, Армении, Азербайджана. В их числе государственные деятели, предприниматели, нобелевские лауреаты, представители медиа-индустрии и доктора наук.

По итогам работы Саммита организаторы планируют прийти к единому мнению о концепции, отсутствующей на сегодняшний день широкомасштабной государственной программы развития отрасли, включающей в себя технологические, финансовые, административные и иные необходимые рынку ресурсы.

Проект также решает стратегическую задачу привлечения в Казахстан международных разработчиков, инвесторов и поставщиков технологий в сфере возобновляемых источников энергии, а также ведущих специалистов со всего мира для общения и обмена опытом.

В работе Саммита примут участие:

 Министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев

 Глава подразделения Shell в Казахстане Оливьер Лазар

 Глава Фонда Конрада Аденауэра в Казахстане Томас Хелм

 Лауреат Нобелевской премии мира, Директор департамента окружающей среды и развития Экономической и социальной комиссии Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Рае Квон Чунг

 Лауреат Нобелевской премии мира, Президент Всемирного форума по устойчивому развитию доктор Раджендра Кумар Пачаури

 Председатель глобального совета солнечной энергии, Основатель национальной федерации солнечной энергии Индии Пранав Р. Мехта

 Заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Ельдос Рамазанов

 Руководитель НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Рапиль Жошыбаев

 Исполнительный директор Международного финансового центра «Астана» Айдар Казыбаев

 Генеральный директор Ассоциации «KAZENERGY» Асет Магауов

 Руководитель проекта ЮСАИД «Энергия будущего» Армен Арзуманян

 Заместитель исполнительного директора Международного научно-технического центра Айдын Туребаев

 Генеральный директор ТОО «Бурное Солар-1» Нурлан Капенов

 Генеральный секретарь Арабской комиссии по возобновляемым источникам энергии AREC Мухаммед Аль Тани

 Специалист по возобновляемым источникам энергии Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Ханьянг Вэй

 Директор департамента по возобновляемым источникам энергии МЭ РК Айнур Соспанова

 Член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Шавхат Утемисов

 Профессор по связям с общественностью университета Hochschule Hannover, доктор Анника Шах

 Профессор бизнес-информационных систем доктор Дагмара Мак

 Инженер по атомной энергетике, MBA Донато Аззароне

 Профессор управления общего делового администрирования, Управления окружающей средой в Дрезденском техническом университете в Циттау, Почетный доктор Маттиас Крамер

 Ведущий банкир департамента энергетики и природных ресурсов по России, Кавказу и Центральной Азии ЕБРР Марат Елибаев

 Председатель правления Ассоциации Экологических Организаций Казахстана Айгуль Соловьева

 Глава Агентства по ВИЭ Азербайджана Джамиль Маликов

 Заместитель генерального директора АО «НоваВинд» Егор Гринкевич

 Генеральный директор ТОО «Первая ветровая электрическая станция» Марлен Избасханов

 Директор группы компаний CARER Ернар Билялов

 Партнер ТОО «Юридическая фирма GRATA» Шаймерден Чиканаев

 Директор представительства Азиатского Банка Развития в Казахстане Джованни Капанелли

 Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Ато Браун

 Председатель АО НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов

Также в рамках насыщенной программы Саммита будут представлены итоги совместного казахстанско-немецкого исследования «Перспективы развития возобновляемой энергетики Казахстана глазами немецких студентов».

Организатором мероприятия выступает Ассоциация возобновляемой энергетики Казахстана - некоммерческая организация, объединяющая компании, заинтересованные в развитии «зеленой» экономики.

Инициатива проведения Саммита поддерживается Правительством Казахстана в лице Министерства энергетики Республики Казахстан. Фонд Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы является соорганизатором Саммита.

«Первый саммит по возобновляемым источникам энергии был проведен нами 2 года назад, в 2016 году. Тогда, как все мы помним, данная отрасль только запускалась в масштабах страны, существовала старая система фиксированных тарифов, национальная валюта девальвировала. Спустя 2 года, в 2018 году ситуация выглядит более определенной и многообещающей. На саммите мы ожидаем важную для всех инвесторов и отрасли информацию из первых уст от Министерства Энергетики – это касается запуска измененной системы аукционных торгов по новым объектам ВИЭ. Также мы будем обсуждать предлагаемые пути решения финансирования отрасли, изучать лучший международный опыт. По итогам саммита будет принята декларация с конкретными предложениями дальнейшего развития и движения вперед», - отметил генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики РК Арман Кашкинбеков.

Регистрация на участие, а также подробная информация о Саммите доступны на официальном сайте: www.resummit.kz.

Официальные партнеры 2-ого Саммита по возобновляемым источникам энергии: Astana Convention Bureau, National Solar Energy Federation of India, Global Solar Council. Партнер «VIP Support» - МНТЦ.

Технический партнер – «Фонд имени Конрада Аденауэра».

Партнер Каталога - Eurasian Resources Group. Партнер Туран – вода «Туран».

Партнер Третьей сессии: «Решение вопросов финансирования отрасли ВИЭ» - United Nations Development Programme.

Гостиница-партнер – «Hilton Astana».

Партнер информационных стоек/стойки «Lost Found» - компания «МЭК Астана».

Партнер регистрации – CARER. Партнер «Рисуем зеленую планету» - Казахстанский фонд «УАКЫП».

Партнер «Welcome кофе-брейка» - USAID.

Партнер ланъярдов – First Wind Power Station.

Официальный коммуникационный партнер – Action Media.

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