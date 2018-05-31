Депутат рассказал, зачем спецслужбы инсценировали смерть журналиста Бабченко

Таким образом планировалось отследить связи организатора убийства Бабченко с заказчиками, которые находились в России.

Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко объяснил, почему убийство российского журналиста Аркадия Бабченко было инсценировкой, передает lenta.ru.

"Была задача сделать инсценировку убийства Аркадия Бабченко для того, чтобы проследить связи организатора данного убийства с заказчиками, которые находились на территории России и зафиксировать это методами технического контроля. Что касается самого метода инсценировки убийства - этот метод стар, как мир", - сказал парламентарий.

Спецслужбы Украины планировали таким образом доказать факт отчетности организатора перед заказчиками о проделанной работе.

"Аркадий Бабченко мог сам сказать, что "извините, но я на такой риск идти не хочу, пожалуйста - ловите киллера, я выйду с вами, скажу, что операция прошла успешно". Но он, понимая, что необходимо документировать до конца связи заказчиков и организаторов, пошел на это. Для этого нужно было создать полное впечатление реальности у организатора, которого задержали в Киеве, что это убийство произошло. Поэтому и были задействованы заявления официальных органов, опубликованы фотографии с места якобы убийства Бабченко и многие другие вещи", - заявил депутат Рады.

Вечером 29 мая украинская полиция полиция сообщила, что в Бабченко стреляли в подъезде его собственного дома в Киеве, и что на месте убийства нашли три гильзы от патронов калибра 9 миллиметров для пистолета Макарова. Его жена вызвала "скорую", но журналист якобы скончался по дороге в больницу. После этого глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал, что исполнитель покушения был "профессионалом", а само преступление готовила группа людей.

Как выяснилось позднее, убийство было сымитировано. У журналиста не было выбора - участвовать в этой операции или отказаться.

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