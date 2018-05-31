Карагандинские медики опровергли слухи о вспышке менингококковой инфекции

Один зарегистрированный случай не имеет связи с подъемом заболеваемости в Алматы.

Показатель заболеваемости менингококковой инфекцией в Карагандинской области в течение нескольких лет остается одним из низких по республике, сообщает zakon.kz со ссылкой на управление здравоохранения Карагандинской области.

Ежегодно регистрируются единичные случаи заболеваемости менингококковой инфекции. За 5 месяцев текущего года был зарегистрирован один случай менингококкового менингита. 13.04.2018 года в областную инфекционную больницу была госпитализирована женщина с предварительным диагнозом: Гнойный менингит. После проведенного лабораторного обследования диагноз был подтвержден: Менингит, вызванный менигококком.

Пациентка получила полный курс лечения. В конце апреля пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение участкового врача. Данный случай не имеет связи с подъемом заболеваемости менингококковой инфекции в г. Алматы. В Карагандинской области ведется ежедневный мониторинг. Так за май месяц этого года случаев заболеваемости менингококковой инфекции в области не зарегистрировано.

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