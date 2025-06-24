Рост менингококковой инфекции зафиксирован в Алматы

Семь случаев менингококковой инфекции зарегистрировано в Алматы с начала года. Об этом рассказали Zakon.kz в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города.

В семи лабораторно подтвержденных случаях менингококковой инфекции три зафиксировано у взрослых пациентов, четыре – у детей в возрасте до 14 лет, отметила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова.

"За аналогичный период 2024 года было зарегистрировано пять случаев менингококковой инфекции, в том числе два случая среди детей в возрасте до 14 лет", – добавила врач.

В нынешних случаях заражения было обследовано 192 контактных лица на риск заражения менингококком. В результате среди них носителей не выявлено.

Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Neisseria meningitidis. Заболевание передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре). Инкубационный период при менингококковой инфекции длится от двух до 10 календарных дней, чаще 2-4 дня.



Кроме того, в мегаполисе в профилактических целях на менингококковую инфекцию обследовано 3817 человек, в том числе 2598 при поступлении в закрытые учреждения и 1219 лиц из группы риска. Среди них также носителей не выявлено.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города напоминают, что тяжесть менингококковой инфекции колеблется от назофарингита до молниеносного сепсиса, приводящего к смерти за несколько часов. Первые симптомы менингитов неспецифичны, сходны с симптомами обычной простуды – повышение температуры, головная боль.

"К основным клиническим проявлениям относятся: острое начало заболевания, резкое повышение температуры тела до 39°С и выше, нестерпимая головная боль, рвота без предшествующей тошноты, не приносящая облегчения, геморрагическая сыпь, напряжение затылочных мышц, нарушение дыхания, заторможенность, спутанность сознания". Асель Калыкова

Чаще всего заболеваемость менингококковой инфекцией характеризуется сезонностью. Наибольшее число инфицированных регистрируется в осенне-зимний период с продолжением регистрации в марте-апреле.

Как объясняет врач, это происходит потому, что иммунная система человека в это время ослаблена большим количеством вирусов, которые тоже активизируются в это время года – ОРВИ, грипп и другими.

"Чаще болеют дети младше пяти лет ввиду несформированной иммунной системы, а также подростки и молодые люди. В этом возрасте люди больше проводят времени в общественных местах, в развлекательных заведениях, которые отличаются сочетанием множества факторов риска – это скученность людей, курение, общие напитки и другие". Асель Калыкова

В целях профилактики менингококковой инфекции эпидемиологи южного мегаполиса рекомендуют соблюдать следующие правила:

При появлении первых симптомов заболевания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Это поможет избежать тяжелых последствий. Не следует заниматься самолечением. В сезон распространения инфекции необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Чтобы снизить вероятность заражения, нужно своевременно обратиться к врачу и лечить острые и хронические заболевания носоглотки: фарингит, тонзилит, ларингит, назофарингит. Рекомендуется больше гулять на открытом воздухе. Питание должно быть полноценным и сбалансированным, обогащенное витаминами и микроэлементами. Не пренебрегайте занятиями спортом. Закаливание организма способствуют повышению иммунитета. Чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку – не реже 2 раз в день. При кашле или чихании использовать одноразовые носовые платки. При отсутствии носового платка практикуйте кашель и чихание в локоть. Следует тщательно и часто мыть руки водой с мылом. При уходе за детьми младшего возраста использовать индивидуальные столовые приборы, предназначенные только для них, тщательно мыть и обрабатывать посуду ребенка. Не допускать облизывание взрослыми соски детей для исключения контаминации микрофлорой слизистой оболочки взрослого человека. При проявлении катаральных симптомов воздержаться от поцелуев детей и близких.

"К сожалению, некоторые родители не в полной мере осознают опасность заболевания, а поэтому отказываются от квалифицированной медицинской помощи или несвоевременно обращаются за медицинской помощью", – заключила специалист.

Менингит входит в десятку опасных инфекций, необходимо быть бдительными. А учитывая внезапное начало и тяжесть заболевания менингококковой инфекцией, при первых его признаках нужно сразу обращаться за помощью к врачу.