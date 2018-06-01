Зарубежные ученые назвали уникальным проект "Сакральный Казахстан"

В рамках проекта «Сакральная география Казахстана» определены 185 исторически значимых мест общенационального уровня и 500 региональных объектов.

Проектом «Сакральный Казахстан» заинтересовались зарубежные учёные. Казахстанский опыт признали уникальным участники международной конференции в Алматы, куда съехались профессора из России, Узбекистана, Египта, Кыргызстана и Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

В рамках проекта «Сакральная география Казахстана» определены 185 исторически значимых мест общенационального уровня и 500 региональных объектов. В Алматы отобраны 15, в числе которых Боралдайские сакские курганы, мавзолей Райымбека, дом-музей Ахмета Байтурсынова.

«Мы хотим побольше узнать о священном Казахстане. И я много информации сегодня узнал. Мы на самом деле можем работать с таким центром. У нас есть очень большая библиотека в нашем культурном центре здесь в Алматы. 5 тысяч книг. Мы можем обмениваться опытом», - сказал директор египетского культурного центра в Алматы Хемдан Ибрагим.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!