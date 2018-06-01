Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Костанайской области школьники разгромили кладбище

Погром устроили 11-летние дети.

Фото : alau.kz1 июня 2018, 08:56

На кладбище в поселке Ашутасты неизвестные сломали деревянные кресты и надгробные камни, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

В ДВД Костанайской области факт подтвердили и нашли злоумышленников, ими были 11-летние школьники.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в тот же день установлены двое 11-летних учащихся средней школы города Аркалыка, которые дали признательные показания», — сообщили в ДВД.

В настоящее время расследование продолжается, по итогам которого причиненный ущерб будет возмещен.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты