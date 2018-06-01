В Костанайской области школьники разгромили кладбище
Погром устроили 11-летние дети.
Фото : alau.kz1 июня 2018, 08:56
На кладбище в поселке Ашутасты неизвестные сломали деревянные кресты и надгробные камни, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
В ДВД Костанайской области факт подтвердили и нашли злоумышленников, ими были 11-летние школьники.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в тот же день установлены двое 11-летних учащихся средней школы города Аркалыка, которые дали признательные показания», — сообщили в ДВД.
В настоящее время расследование продолжается, по итогам которого причиненный ущерб будет возмещен.
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