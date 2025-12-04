#Казахстан в сравнении
Мир

Енот разгромил алкомаркет в США и уснул в туалете

В США енот устроил погром в алкомаркете, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 07:33 Фото: pixabay
В один из винных магазинов в штате Вирджиния проник енот, устроил там погром и уснул в туалете, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 декабря служба защиты животных и приют округа Хановер рассказали на своей странице в Facebook. Сотрудница службы выехала по вызову в магазин Ashland ABC.

Там она обнаружила, что "подозреваемый" проник внутрь, попробовал несколько видов алкоголя, разнес полки и отключился в туалете. На фотографиях с места преступления видны разбитые бутылки из-под джина и виски. На другом снимке виновник происшествия лежит ничком, раскинув лапы, рядом с унитазом.

Хвостатого нарушителя порядка отвезли в приют. После того как енот пришел в себя, его отпустили в дикую природу.

На днях в бразильском городе Жуан-Пессоа львица насмерть загрызла 19-летнего парня, проникшего в вольер.

Фото Алия Абди
Алия Абди
