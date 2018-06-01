Димаш Кудайберген стал Послом туризма Казахстана

Ожидается, что певец в этом качестве продолжит активно продвигать Казахстан на международном уровне и приглашать своих зарубежных слушателей к посещению страны.

Сертификат «Посла туризма Республики Казахстан» Димашу Кудайбергену вручил Председатель Правления АО «НК «Kazakh Tourism» Рашид Кузембаев от имени Министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службы компании.

Церемония вручения состоялась вчера в городе Актобе в рамках встречи певца с лидерами фанатских движении из 10 стран, участвующих в специальном туре для фанатов казахстанской звезды «Родина Димаша».

«Полтора месяца назад футболист Месси был назван послом мирового туризма. И мы предлагаем Димашу Кудайбергену сертификат посла казахстанского туризма . Он - патриот своей страны», - отметил Р. Кузембаев.

Ожидается, что Димаш Кудайберген в качестве Посла туризма продолжит активно продвигать Казахстан на международном уровне, а также приглашать своих слушателей со всего мира к посещению страны.

Что касается тура «Родина Димаша», то Р. Кузембаев отметил, что сама идея возникла в результате того, что Димаш, являясь патриотом своей страны, всегда на своих концертах и в СМИ призывает фанатов посетить Казахстан. В частности города Актобе, Астана и Алматы. Поэтому, именно эти три города вошли в маршрут.

В целом тур включает посещение интересных мест, связанных с его детством и музыкой. Также запланированы встречи с родными и друзьями артиста, мастер-класс от педагога Димаша, заслуженного деятеля Республики Казахстан Марата Айтимова и многое другое.

Ожидается, что в дальнейшем туры будут организовываться для фанатов Димаша по всему миру отечественными туроператорами на регулярной основе. По данным организаторов, часть средств, вырученных за счет этих туров, пойдет на дальнейшее продвижение и развитие бренда Димаша на мировом уровне.

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