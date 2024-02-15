Димаш Кудайберген стал послом доброй воли при ООН

15 февраля Международная организация по миграции (МОМ) объявила о назначении новых послов доброй воли. Народный артист Казахстана, музыкант, певец и композитор Димаш Кудайберген назначен Региональным Послом доброй воли МОМ (с региональной ролью в Азии), сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на официальном сайте артиста, он стал первым амбассадором МОМ из Казахстана.

"В качестве посла доброй воли МОМ я горжусь тем, что выступаю в защиту прав мигрантов. Давайте объединимся ради мира, в котором каждый человек защищен и открыт для возможностей". Димаш Кудайберген

Фото: dimashnews.com

МОМ является ведущей межправительственной организацией в области миграции и привержена принципу, что гуманная и упорядоченная миграция приносит пользу мигрантам и обществу. МОМ присоединилась к системе Организации Объединенных Наций в качестве связанной организации в 2016 году.

Ранее Димаш Кудайберген анонсировал свой сольный концерт в Турции.