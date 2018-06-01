ООН отреагировала на убийство кыргызской невесты в отделе полиции

В Кыргызстане 13,8% женщин в возрасте до 24 лет принудительно выдавались замуж.

Система Организации Объединенных Наций в Кыргызстане обеспокоена преступлением, в результате которого жертва, похищенная с целью принудительного вступления в брак, была убита похитителем, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт организации.

Согласно последним имеющимся данным, в Кыргызстане 13,8% женщин в возрасте до 24 лет принудительно выдавались замуж. Организация Объединенных Наций в Кыргызстане подтверждает свою полную поддержку для искоренения этой незаконной практики и ставит это приоритетом в своей деятельности в соответствии с соглашениями, подписанными с Правительством Кыргызстана до 2022 года.

Детские или принудительные браки являются нарушением фундаментальных прав человека с долгосрочными последствиями не только для непосредственных участников, но и для благосостояния всего общества. Такие практики, как похищение невест, принудительный брак или ала-качуу, не имеет отношения к культуре и традициям Кыргызстана, а являются нарушением прав уязвимых людей.

Кыргызстан предпринял значительные шаги для улучшения законодательной базы, такие как запрет на осуществление нике (религиозные браки) с несовершеннолетними. Однако, необходимо принять дополнительные меры для предотвращения данных практик, привлечения виновных к ответственности, а также защиты жертв.

Агентства ООН в Кыргызстане призывают власти страны принять все необходимые меры для прекращения такой практики и исполнения национального законодательства и международных договоров, к которым страна присоединилась.

Как отмечалось ранее, житель Бишкека решил украсть 20-летнюю девушку с целью женитьбы. Они были задержаны на участке дороги Бишкек–Ош. Предположительно, мужчина и девушка направлялись на юг республики. Их доставили в ближайшее отделение милиции для дальнейших разбирательств.

В комнате приема отделения милиции между мужчиной и девушкой произошла перепалка, в результате которой он стал наносить ей удары ножом. Девушка получила пять ножевых ранений, в результате чего скончалась на месте. После 30-летний мужчина нанес ножевые ранения себе и в тяжелом состоянии был доставлен в районную больницу.

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