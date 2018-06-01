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Мужчину ударило током на улице в Алматы

Состояние пострадавшего, по предварительным данным, оценивается как тяжелое.

Фото : из открытых источников1 июня 2018, 16:32

В Алматы мужчину ударило током, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня, 1 июня, на пересечении пр.Абая и ул.Манаса.

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Алматы, пострадавший был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу.

"В данный момент собран консилиум с привлечением необходимых специалистов. Состояние пациента, по предварительным данным, оценивается как тяжелое", - сообщили в ведомстве.

За последнее время это уже не первый подобный инцидент. В середине мая троих людей во время дождя на улице ударило током. В одном случае инцидент произошел на участке, который еще не был принят в эксплуатацию «Алматы Кала Жарык». Во втором случае до сих пор не установлена причина случившегося.


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