В Уральске два человека утонули в септике

Ребенок 2013 года и мужчина в возрасте около 30 лет скончались до прибытия медиков.

В Уральске 5-летний ребенок и мужчина на даче утонули в септике, передает МИА «Казинформ».

По словам жителей, происшествие случилось вчера в дачном массиве вблизи села Дерколь. Вначале в септик упал ребенок, за ним бросился мужчина, чтобы спасти малыша.

Как сообщила пресс-секретарь Западно-Казахстанского областного управления здравоохранения Айнагуль Сакпосынова, «скорая помощь» была вызвана в 14:25 часов.

Ребенок 2013 года и мужчина в возрасте около 30 лет скончались до прибытия «скорой помощи». Обстоятельства происшествия выясняются.





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