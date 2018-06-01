В Уральске два человека утонули в септике
Ребенок 2013 года и мужчина в возрасте около 30 лет скончались до прибытия медиков.
Фото : inform.kz1 июня 2018, 17:54
В Уральске 5-летний ребенок и мужчина на даче утонули в септике, передает МИА «Казинформ».
По словам жителей, происшествие случилось вчера в дачном массиве вблизи села Дерколь. Вначале в септик упал ребенок, за ним бросился мужчина, чтобы спасти малыша.
Как сообщила пресс-секретарь Западно-Казахстанского областного управления здравоохранения Айнагуль Сакпосынова, «скорая помощь» была вызвана в 14:25 часов.
Ребенок 2013 года и мужчина в возрасте около 30 лет скончались до прибытия «скорой помощи». Обстоятельства происшествия выясняются.
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