Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Уральске два человека утонули в септике

Ребенок 2013 года и мужчина в возрасте около 30 лет скончались до прибытия медиков.

Фото : inform.kz1 июня 2018, 17:54

В Уральске 5-летний ребенок и мужчина на даче утонули в септике, передает МИА «Казинформ».

По словам жителей, происшествие случилось вчера в дачном массиве вблизи села Дерколь. Вначале в септик упал ребенок, за ним бросился мужчина, чтобы спасти малыша.

Как сообщила пресс-секретарь Западно-Казахстанского областного управления здравоохранения Айнагуль Сакпосынова, «скорая помощь» была вызвана в 14:25 часов.

Ребенок 2013 года и мужчина в возрасте около 30 лет скончались до прибытия «скорой помощи». Обстоятельства происшествия выясняются.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты