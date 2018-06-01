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В Алматы начало работы пришкольных лагерей перенесено из-за менингита

С учетом пожеланий учащихся и их родителей пришкольные лагеря продолжат работу до 10 июля текущего года.

Фото : sarkvc.ru1 июня 2018, 18:23

Управление образования города на основании Постановления главного государственного санитарного врача Алматы сообщает о переносе начала работы пришкольных и загородных оздоровительных лагерей на 18 июня 2018 года, передает Zakon.kz.

С учетом пожеланий учащихся и их родителей пришкольные лагеря продолжат работу до 10 июля текущего года.

В свою очередь в Департаменте охраны общественного здоровья города Алматы проинформировали, что сегодня по-прежнему отмечается неустойчивая эпидемиологическая ситуация по заболеваемости менингококковой инфекцией среди населения.

«Действительно мы обеспокоены ситуацией по заболеваемости. Решение о переносе начала работы оздоровительных лагерей было принято исключительно в профилактических целях. В настоящее время мы рекомендуем придерживаться простых профилактических правил. В первую очередь, воздержаться от контакта с больными с катаральными явлениями. Соблюдать правила личной гигиены. Тщательно мыть овощи и фрукты, не обмениваться продуктами питания, а также употреблять кипяченую и бутилированную воду. Необходимо ограничить пребывание в закрытых и плохо проветриваемых помещениях», - отметила заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Асель Калыкова.


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