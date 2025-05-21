Когда в Алматы заработают пришкольные лагеря

В акимате Алматы 21 мая 2025 года рассказали о пришкольных лагерях, которые начнут работу после завершения учебного года, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, лагеря откроются в более чем 200 школах. Родители могут записать ребенка в лагерь, обратившись в администрацию своей школы. Пребывание в лагерях полностью бесплатное.

Для детей готовят насыщенную программу летнего отдыха. Дети смогут посещать интеллектуальные и творческие игры, спортивные соревнования, викторины, дебатные клубы, летние языковые школы и занятия по программам "Жас ұлан", "Жас қыран" и многое другое. Лагеря будут работать в летнее время. Точный график работы необходимо уточнять в администрации школы.

"Каждая школа готовит свою летнюю программу для детей. К примеру, при шести школах мегаполиса будут работать этнолагеря в юртах, где дети смогут ближе познакомиться с национальными традициями, научиться основам декоративно-прикладного искусства и рукоделию. В 24 школах пройдут спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и национальным видам спорта. В 50 школах будут работать экологические лагеря, направленные на развитие у школьников экологической культуры и сознательного отношения к природе. В целом, на базе более 200 школ будут организованы летние пришкольные лагеря. Родителям платить за посещение лагерей не нужно", – отметил руководитель Управления образования Алматы Сайран Сайфеденов.

Сайран Сайфеденов подчеркнул, что вопросам безопасности детей уделяется особое внимание. Все лагеря будут оборудованы медкабинетами. С руководителями школ проведены совещания с участием Управления санитарно-эпидемиологического контроля и Департамента по ЧС. Также для детей организуют профилактические занятия по правилам поведения на воде, на дорогах, в парках и общественных местах.

Кроме того, летом в городе будут организованы выездные и профильные лагеря. На базе пяти учреждений дополнительного образования, включая Центры "Шабыт" и "Самғау", Дом школьников № 1 и два Центра инновационного творчества, начнут работу IT-лагеря с уклоном в науку, эксперименты и проектную деятельность. Дневные лагеря на базе Дворца школьников и других учреждений предложат занятия по шахматам, вокалу, танцам, борьбе и другим направлениям.

Помимо летних лагерей, все лето будут работать организации, предлагающие детям дополнительное образование. Около 11 тысяч школьников бесплатно продолжат посещать занятия в 122 частных образовательных организациях в рамках государственного образовательного заказа.

Также на базе городских колледжей будут организованы секции по профориентационной работе. В рамках проекта "Лето с будущей профессией" школьники смогут попробовать себя в кулинарии, дизайне одежды, парикмахерском искусстве и других специальностях на базе 17 колледжей.

20 мая в Управлении образования Алматы сообщили, когда в городе состоятся торжественные линейки для выпускников 11-х классов.