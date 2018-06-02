ФК «Ордабасы» наказали за выход шоумена на поле и комментирование пенальти

Болельщики ФК "Атырау" бросали на поле рулоны туалетной бумаги и также принесли штраф любимой команде.

ФК «Ордабасы» наказали за выход шоумена на поле и комментирование исполнения пенальти. Также за плохое поведение болельщиков наказали «Атырау», передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт КФФ.

Ряд клубов премьер-лиги наказаны по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола. 70 МРП (168 350 тенге) придется выплатить «Ордабасы» за то, что во время матча Кубка Казахстана с «Кайратом» на поле выбежал шоумен команды, который комментировал исполнение пенальти и заводил болельщиков.

Также почти на полмиллиона тенге (200 МРП) наказан ФК «Атырау» за неподобающее поведение зрителей, выразившееся в бросании с трибуны болельщиков рулонов туалетной бумаги на футбольное поле.