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ФК "Актобе": Больше, чем клуб. Больше, чем спорт

ставки на спорт Фото: Olimpbet
ФК "Актобе" и Olimpbet подарили городу обновленную остановку, оформленную в цветах любимой команды.
В центре Актобе появился новый остановочный пункт, который пришелся по душе всем, кто любит футбол. Спонсором нового оформления стал самый популярный букмекер страны Olimpbet. Дизайн остановки был разработан совместно с администрацией клуба "Актобе".
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Фото: Olimpbet

"Каждый новый проект для ФК "Актобе" и его огромного комьюнити болельщиков мы обсуждаем с особым воодушевлением. И понимаем стоящую перед нами большую ответственность. Так в Olimpbet родилась инициатива подарить городу что-то яркое, запоминающееся и полезное". Директор по спорту и специальным проектам Olimpbet Артем Белов
В числе первых остановку оценил актюбинский блогер Жардем Иргалиев. Как поделился он, футбол для Актобе – это больше чем вид спорта. А "Актобе" – это совершенно точно больше, чем просто один из городских клубов.
"На всех домашних матчах нашей родной команды практически всегда аншлаг. А то, что теперь рядом с Центральным стадионом появилась остановка, выполнена в стиле "Актобе", безусловно поднимает дух фанатам!" – сказал Жардем.
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Фото: Olimpbet

Остановочный пункт стал яркой точкой на карте города, а также важным звеном в построении партнерских отношений между популярной казахстанской командой и ведущим букмекером страны.
Такие совместные проекты клуба и бизнеса показывают важность инвестиций в спортивную сферу с тем, чтобы она становилась частью культуры и жизни города.

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