ФК "Актобе": Больше, чем клуб. Больше, чем спорт

В числе первых остановку оценил актюбинский блогер Жардем Иргалиев. Как поделился он, футбол для Актобе – это больше чем вид спорта. А "Актобе" – это совершенно точно больше, чем просто один из городских клубов.

Фото: Olimpbet

Остановочный пункт стал яркой точкой на карте города, а также важным звеном в построении партнерских отношений между популярной казахстанской командой и ведущим букмекером страны.

Такие совместные проекты клуба и бизнеса показывают важность инвестиций в спортивную сферу с тем, чтобы она становилась частью культуры и жизни города.