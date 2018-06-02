Столичный ЦОН на Куйши Дина переедет в другое здание

С 4 июня центр обслуживания населения Алматинского района будет принимать по другому адресу.

Уже с 4 июня отдел №4 ЦОН Алматинского района города Астаны будет принимать граждан по новому адресу - проспект Тауелсиздик, 32 (здание «Winox»). Ранее отдел располагался по ул. Куйши Дина, 29/1. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства для граждан.

Причиной переезда являются многочисленные обращения и отклики граждан о необходимости улучшения условий для клиентов в указанном отделе. «Правительство для граждан» не осталось равнодушным к просьбам граждан и приняло решение о переезде фронт-офиса в более комфортное и удобное здание.

Обновленный отдел расположен на втором этаже восьмиэтажного здания. В помещении площадью более 2000 квадратных метров разместятся 30 столов обслуживания с операторами и 28 столов в секторе самообслуживания, где граждане будут получать госуслуги самостоятельно.

Для удобства услугополучателей имеется парковка более чем на 50 автомобилей.

Напомним адреса фронт-офисов госкорпорации в г. Астана:

отдел №1 Есильского района – пр. Мангилик Ел, 30;

отдел №2 Есильского района – ул.Сауран,7;

отдел №3 Алматинского района – Достык, 13;

отдел №5 Алматинского района – ул. К. Сатпаева, 25;

отдел №6 Сарыаркиского района – ул. Сейфулина, 22;

отдел №7 Сарыаркинского района – ул. С409, 13;

отдел №8 Сарыаркинского района – пр. Республики , 43;

Специализированный ЦОН – ул. 20 – 40, 2.

График работы центров обслуживания населения: с 09.00 до 20.00 без перерыва на обед с понедельника по субботу. Отдел №2 Есильского района работает с понедельника по пятницу до 24.00, в субботу – до 20.00

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