Общество

Жителям Астаны и Алматы объявили новость об изменении адресов дежурных ЦОНов

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 09:26 Фото: gov4c.kz
В Астане и Алматы изменились адреса дежурных центров обслуживания населения (ЦОНов), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня объявили в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан":

"Уважаемые услугополучатели! С 1 декабря 2025 года изменились адреса дежурных центров в городах Астане и Алматы".

Казахстанцам напомнили, что дежурные центры обслуживания населения работают:

  • в будние дни – с 09:00 до 20:00,
  • по субботам – с 09:00 до 13:00.
"При этом дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00", – добавили в госкорпорации.

Отмечается, что в ряде регионов график работы дежурных центров может отличаться. Актуальное время работы конкретного отделения можно посмотреть в мобильном приложении "ЦОН".

Актуальный список адресов дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно посмотреть в карусели.

28 ноября 2025 года в "Правительстве для граждан" рассказали, что делать, если в главном документе казахстанца – свидетельстве о рождении – допущена ошибка. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
