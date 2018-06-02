Китай обвинил США во вмешательстве в его внутренние дела

Размещение оружия на спорных островах напрямую связано с военными целями.

Китай считает любую критику его действий по размещению вооружений на островах в Южно-Китайском море попыткой вмешательства во внутренние дела, заявил вице-президент Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэй, комментируя слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса, передает РИА Новости.

Ранее Мэттис обвинил Китай в нарушении международных норм в Южно-Китайском море. По его словам, размещение оружия на спорных островах напрямую связано с военными целями. При этом он предупредил Пекин о возможных последствиях.

"Размещение войск или вооружения на наших островах и рифах в Южно-Китайском море находится в рамках наших суверенных прав, это позволено международным законодательством", — заявил Хэ Лэй в эфире Центрального телевидения КНР.

Спорные острова

У Китая и нескольких стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

При этом США заявляют, что КНР строит там искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает эти обвинения, утверждая, что имеет суверенное право вести любую деятельность и размещать любую инфраструктуру на своей территории.

В конце мая китайско-американские отношения вновь обострились, когда эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam прошли в 12 морских милях от Парасельских островов (или Сиша, как их называют в Китае). Пекин выразил протест и назвал это провокацией, нарушением законов КНР и международных норм, серьезным нарушением территориального суверенитета.

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