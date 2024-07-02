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Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела

Китай обвинил НАТО, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 14:21 Фото: mfa.gov.cn
Североатлантический альянс вмешивается в суверенные дела Китая, искажая его внутреннюю и внешнюю политику и угрожая безопасности государства. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР, сообщает Zakon.kz.

Китайское агентство Huanqiu приводит слова Мао Нин.

"Я не знаю, каковы ценности НАТО. Если они заключаются в том, чтобы использовать идеологические линии для создания противоречий, провоцирования конфронтации и обострения напряженности, то Китай действительно не может с этим согласиться".  Мао Нин

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" заявил, что альянс не считает Китай противником, но Пекин бросает вызов ценностям, интересам и безопасности НАТО.

Мао Нин добавила, что Китай никогда не стремился создать конфликтные ситуации с другими странами, включая Североатлантический альянс, и всегда призывает к диалогу и урегулированию разногласий путем мирных переговоров.

Китайский дипломат также подчеркнула, что НАТО следует задуматься о коренных причинах украинского кризиса, а также о том, что организация сделала для мира и безопасности в Европе и во всем мире.

"Фактически НАТО продолжает бросать вызов КНР, вмешиваться в ее внутренние дела, искажая и дискредитируя внутреннюю и внешнюю политику Китая, а также серьезно бросая вызов его интересам". Мао Нин

Ранее министр обороны Китая обвинил США в создании трений при поддержке Тайваня и Филиппин.

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