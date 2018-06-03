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Назван самый дорогой автомобиль в мире

Им стал гоночный Ferrari 1963 года.

Фото : соцсети3 июня 2018, 10:00

Гоночный автомобиль Ferrari GTO 1963 года выпуска был продан за $70 млн. Автомобиль приобрёл немецкий коллекционер Дэвид Макнил во время частной сделки. Выложенная сумма стала самой высокой в истории за машину любого класса, сообщает американский телеканал CNBC.

Предыдущий рекорд на самый дорогой автомобиль был установлен в 2013 году при продаже другого автомобиля Ferrari — 1963 года выпуска, тогда стоимость спорткара составила 52 млн долларов США.

GTO стоимостью 70 миллионов долларов имеет свою историю: автомобиль выиграл знаменитую гонку Tour de France в 1964 году. И, несмотря на то что у машины рекордное количество заездов, она никогда не попадала в аварии, в отличие от многих других автомобилей серии, которых компания Ferrari в 1962–1964 годах выпустила всего 36 экземпляров.

Такие спорткары коллекционируют американский модельер Ральф Лорен, канадский инвестор Лоуренс Стролл и наследник крупнейшей в мире сети универмагов Walmart Робсон Уолтон. Так что, по прогнозам автоэкспертов, машина может в ближайшие годы вырасти в цене до сотни миллионов долларов.


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