Названы самые "дорогие" города мира

Эксперты аналитической компании Economist Intelligence Unit обновили Всемирный рейтинг стоимости жизни и составили список самых дорогих для проживания городов. Средняя стоимость жизни по всему миру за год увеличилась на 7,4%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, аналитики назвали самые "дорогие" города мира, где аренда жилья, покупка продуктов, оплата лечения и прочие необходимые расходы наиболее высоки. В рейтинг вошли 173 крупных города. Авторы рейтинга сравнивали цены на различные товары и услуги по 400 позициям.

Первое и второе место поделили швейцарский Цюрих и Сингапур. Третье и четвертое досталось Нью-Йорку и Женеве. Далее в списке идут Гонконг, Лос-Анджелес, Париж, Тель-Авив, Копенгаген и Сан-Франциско.

Как отмечает CNN, российские мегаполисы – Москва и Санкт-Петербург – в этом году резко упали в рейтинге. Сейчас они занимают 142-ю и 147-ю позиции, соответственно. Также стоимость жизни за год снизилась в Пекине.

Самым "дешевым" мегаполисом мира (но вряд ли самым комфортным для проживания) остается сирийский Дамаск. Также в нижней части списка расположились Тегеран, Иран и Триполи. Примечательно, что из списка исключили столицу Венесуэлы Каракас, где наблюдается аномальная инфляция – там цены выросли на 450% с начала 2023 года.

По данным аналитиков, цены на коммунальные услуги выше всего в городах США. В мегаполисах Европы выше всего стоимость развлечений, проезда в общественном транспорте и предметов домашнего обихода. А в азиатских городах самые высокие цены на продукты питания и алкоголь.

В целом по всему миру стоимость жизни растет. На этот процесс повлияли вооруженные конфликты, которые спровоцировали рост стоимости энергоресурсов, и негативные изменения климата, из-за которых выросли цены на еду. Сильнее всего рост стоимости жизни ощущает население больших городов. Наиболее заметно за год выросли цены на продукты. При этом эксперты отмечают, что в 2024 году ожидают замедления глобальной инфляции.

Ранее сообщалось, что Алматы поднялся на 11 строчек в рейтинге городов мира по дороговизне жизни для иностранных специалистов.