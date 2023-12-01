Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Названы самые "дорогие" города мира

Составлен рейтинг самых дорогих городов мира Фото: pixabay
Эксперты аналитической компании Economist Intelligence Unit обновили Всемирный рейтинг стоимости жизни и составили список самых дорогих для проживания городов. Средняя стоимость жизни по всему миру за год увеличилась на 7,4%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, аналитики назвали самые "дорогие" города мира, где аренда жилья, покупка продуктов, оплата лечения и прочие необходимые расходы наиболее высоки. В рейтинг вошли 173 крупных города. Авторы рейтинга сравнивали цены на различные товары и услуги по 400 позициям.

Первое и второе место поделили швейцарский Цюрих и Сингапур. Третье и четвертое досталось Нью-Йорку и Женеве. Далее в списке идут Гонконг, Лос-Анджелес, Париж, Тель-Авив, Копенгаген и Сан-Франциско.

Как отмечает CNN, российские мегаполисы – Москва и Санкт-Петербург – в этом году резко упали в рейтинге. Сейчас они занимают 142-ю и 147-ю позиции, соответственно. Также стоимость жизни за год снизилась в Пекине.

Самым "дешевым" мегаполисом мира (но вряд ли самым комфортным для проживания) остается сирийский Дамаск. Также в нижней части списка расположились Тегеран, Иран и Триполи. Примечательно, что из списка исключили столицу Венесуэлы Каракас, где наблюдается аномальная инфляция – там цены выросли на 450% с начала 2023 года.

По данным аналитиков, цены на коммунальные услуги выше всего в городах США. В мегаполисах Европы выше всего стоимость развлечений, проезда в общественном транспорте и предметов домашнего обихода. А в азиатских городах самые высокие цены на продукты питания и алкоголь.

В целом по всему миру стоимость жизни растет. На этот процесс повлияли вооруженные конфликты, которые спровоцировали рост стоимости энергоресурсов, и негативные изменения климата, из-за которых выросли цены на еду. Сильнее всего рост стоимости жизни ощущает население больших городов. Наиболее заметно за год выросли цены на продукты. При этом эксперты отмечают, что в 2024 году ожидают замедления глобальной инфляции.

Ранее сообщалось, что Алматы поднялся на 11 строчек в рейтинге городов мира по дороговизне жизни для иностранных специалистов.

Читайте также

Великобритания отправляет военный корабль в Персидский залив
флаги Палестины и Израиля
Из израильских тюрем освободили 30 палестинцев
исследование
Ученые выяснили причину возникновения шума в ушах
Никита Дробны
Гонконг Париж Сингапур США Швейцария
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
прогноз погоды
Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: