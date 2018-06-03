Балиева объяснила свой призыв наказывать родителей

Ранее омбудсмен предложила наказывать взрослых за то, что они оставляют дома детей одних.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева объяснила, почему предложила наказывать родителей, за то, что они оставляют детей до 12 лет без присмотра дома, сообщает Zakon.kz.

«В сети разразился нешуточный спор. Спорят о том, что я имела в виду, говоря о родительской ответственности. Мне кажется, что я отвечу на этот вопрос лучше. Позавчера на отчетной встрече я говорила о родительской ответственности как о базовом инструменте безопасности ребенка. Одним из пунктов мною был назван пункт о необходимости ее повышения. Думаю, все согласятся, что, когда родители применяют превентивные меры безопасности, риск гибели или травмирования ребенка минимален», - пишет Балиева в Facebook.

По ее словам, в последние годы статистика по детской смертности пугает, а ее причины пугают еще больше. Каждый третий случай происходит из-за родительской халатности, и это нельзя оставлять без внимания, считает омбудсмен. В связи с этим правительство вынуждено реагировать на подобные вещи, так как «дети - это не только дети своих родителей, но и граждане республики».

«Их жизнь в приоритете у государства. Дабы обеспечить максимальную безопасность, государство строит необходимую инфраструктуру, в том числе и виде законодательства. Сейчас в планах, я подчеркиваю - в планах, законопроект о детской безопасности, где один из рисков обозначен как родительская халатность. Это явление есть, и, думаю, отрицать его никто не станет. Есть случаи, когда мать, скажем, работает продавцом, и у нее зарплата 50 000 тенге, она единственный кормилец и, конечно, не может себе позволить отправить ребенка в садик, нанять няню. Ей это элементарно дорого. Мы думаем, как создать условия для таких детей, чьи матери в трудном положении. Разрабатываем ряд мер, такие как стимулирование работодателей на создание детских садов по месту работы матери», - пояснила она.

По ее словам, также есть и другие случаи, когда родители, уходя в гости, просто оставляют на ночь своего малыша, рассчитывая на то, что он спит, или проявляют другую безответственную халатность, а дети тем временем травмируются или гибнут.

«Вы не представляете, сколько таких историй поступает на номер 111. Каждый раз, читая отчет по этим случаям, мне хочется выть от бессилия. Я не понимаю, как могли близкие ребенка допустить такое, неужели минутная радость важнее жизни своего чада. И это уже совсем другая история. Хочу отметить, что эти два примера не равнозначны. Если в первом случае нам всем нужно думать, и я с радостью жду предложений, как можно помочь женщинам-героиням, кто, несмотря не на что, воспитывает и не отказывается от своих деток. То во втором случае общество и государство должны быть непримиримы с халатностью, цена которой - детская жизнь. Нужно понимать, что ребенок - не собственность, не машина и не игрушка, он человек, самостоятельная отдельная личность, им нельзя распоряжаться по своему усмотрению, у него есть свои права, главным из которых является право на жизнь», - заявила она.

«И это, нужно сказать, уже сегодня происходит в нашей стране. По разным причинам, иногда не потому, что родители халатны, а потому что они заняты вопросом выживания. И я это понимаю. В настоящий момент понятна только проблема, дети травмируются и гибнут. Пути ее решения ищет как правительство, так и институт детского омбудсмена. Я открыта к предложениям и буду рада услышать, если у вас есть видение, как эту сложную задачу решить, какие меры принять», - заключила Загипа Балиева.

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