Спасет ли детей от пожара запрет родителям оставлять детей до 12 лет одних дома

Детский омбудсмен Динара Закиева отреагировала на участившиеся трагедии, когда в огне гибнут дети. Она предложила законодательно запретить родителям оставлять малолетних дома. Zakon.kz побеседовал со специалистами о том, обезопасит ли такой закон казахстанские семьи от бед.

Начался отопительный сезон, во время которого ежегодно случается самое большое количество трагедий, связанных с пожарами и отравлениями угарным газом. Эти коварные убийцы нередко приводят к гибели людей.

Угарный газ (CO₂) – яд быстрого и общетоксического действия, образуется при неполном сгорании газа вследствие плохого доступа кислорода. Опасен он тем, что не имеет ни цвета, ни запаха, не вызывает никаких ощущений у жертвы. Его присутствие зачастую так и остается незамеченным. При этом, смешиваясь с воздухом, газ быстро распространяется. Взрослому человеку достаточно трех вдохов, чтобы получить смертельное отравление. При такой концентрации человек теряет сознание и умирает менее чем через три минуты.

2024 год не стал исключением. На этот раз печальные известия пришли из села Шубарагаш Буландынского района Акмолинской области. В результате пожара в частном доме и отравления продуктами горения погибли двое детей – 2017 и 2021 годов рождения. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Подобная трагедия произошла 17 ноября 2024 года в Астане. В 9:04 на пульт диспетчера "101" поступило сообщение о возгорании двухэтажного дома в районе Сарыарка. Спасательные подразделения прибыли на место происшествия через 6 минут. К моменту прибытия пожарных горела крыша и были обнаружены тела четырех детей. В операции было задействовано 8 единиц техники и 36 человек личного состава. Пожар был локализован в 09:58, а полностью устранен в 10:44. В доме, где произошло возгорание, проживали две семьи. Дети погибли только в одной из них. Как сообщили в акимате столицы, пострадавшим семьям будет оказана материальная, жилищная и другая необходимая помощь. Вторая семья, в которой нет жертв, размещена во временном жилье.

11 октября в Костанайской области в Житикаре пятеро оставшихся без присмотра детей погибли в результате пожара и обрушения крыши дома.



Подобное жуткое происшествие, которое потрясло всю страну, произошло в Астане 4 февраля 2019 года. В жилом массиве Коктал-1 района Сарыарка произошел пожар: на территории частного дома горела времянка. В результате погибли пятеро детей 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 годов рождения. Тогда родственники рассказали, что мать девочек работает фасовщицей и в момент трагедии вышла в ночную смену. Отец находился с детьми, но его срочно вызвали на работу на СТО, где он работает механиком.

Реагируя на новые случаи смертей, детский омбудсмен Динара Закиева предложила законодательно запретить родителям оставлять дома без присмотра малолетних до 12 лет. По ее данным, с начала 2024 года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью детей, в большинстве случаев они находились дома одни.

"Анализируя данные факты, считаю необходимым проработать законодательные меры по запрету на оставление детей младше 12 лет без присмотра совершеннолетних лиц. Конечно, вместе с тем необходимо, чтобы семьи, нуждающиеся в поддержке, были обеспечены программами помощи, предусмотренными государством", – сказала Закиева.

Психотерапевт, директор Центра психологической помощи подросткам и родителям Наталья Клюжина подтвердила, что эту печальную закономерность мы наблюдаем каждый зимний период. При страшных обстоятельствах, чаще в частном секторе, погибают дети. Специалист отметила, что, анализируя статистику, нужно понимать, что родителям от безысходности приходится оставлять малышей одних.

"Если родители оставили ребенка одного дома, значит, альтернативного варианта у них не было. Я считаю, прежде чем принимать законодательные решения, нужно предоставить людям иную возможность решить эту проблему. В том случае, если бы у родителей была возможность пригласить няню и оплатить ей работу, они воспользовались бы такой услугой, обезопасив своих детей. Но исходя из материального аспекта, родители должны работать, чтобы прокормить своих детей. И часто дети остаются одни, когда младшие находятся под присмотром более старших". Наталья Клюжина

По мнению спикера, нужно внедрить в систему социальной поддержки семей в трудной жизненной ситуации бесплатный патронаж. Или же систему волонтеров, которые будут помогать, а может быть, на уровне государства будут оплачиваться услуги няни.

"Прежде чем что-то запрещать, нужно создать условия для поддержки семьи. У нас же предлагается разрешить трагические ситуации с помощью системы штрафов, которые снова могут ударить по кошельку граждан", – добавила Наталья.

Специалист отметила, что рекомендовала бы создать альтернативную поддержку нуждающимся семьям на примере международного опыта.

"В Казахстане есть центры поддержки семей. Нужно создать систему поддержки на их базе. К примеру, за рубежом был проект, который назывался "Еще один родитель". В семью вводился от государства человек, который знал, что нужно делать в кризисных ситуациях. Он должен был гармонизировать внутрисемейные отношения. У этого опыта был очень хороший результат", – отметила она.

Психотерапевт добавила, что в Казахстане через центры поддержки семей можно пригласить няню для присмотра за детьми.

"У нас много семей в разводе. Мужчины пытаются уйти от алиментов, ссылаясь на минимальную зарплату. Женщине приходится много работать, чтобы обеспечить детей. И если бы большему количеству семей через систему была доступна услуга бесплатной няни, многие вопросы отпали бы сами собой. Либо необходима дополнительная оплата нуждающимся в ней родителям, чтобы была возможность не оставлять детей одних дома", – отметила спикер.

Специалист подчеркнула, что запретительные меры не дадут достаточно результативного эффекта. В них больше минусов, чем плюсов.

"И опять же, здесь могут быть негативные последствия из-за человеческого фактора. Многим недоброжелателям будет на руку сообщать о фактах, когда родители оставили детей дома, из-за желания "насолить" людям. Ведь после развода во многих семьях остаются негативные отношения между бывшими супругами и их родственниками. С законом играть нельзя. Прежде чем что-то применять, нужно создать необходимую базу", – заключила психотерапевт.

С этим согласен и юрист Илья Князев. Он отметил, что при принятии закона факты доноса возможны. И не совсем понятно, как будут фиксироваться факты оставления детей без взрослых, к примеру, в квартире.

"Я плохо представляю, как будут выявлять случаи оставленных одних детей. Наверное, по жалобам и заявлениям взрослых и заинтересованных третьих лиц. Как это можно выявить? Вероятнее всего, с помощью сообщений по факту правонарушения, если данная норма будет введена, о чем говорить пока преждевременно", – сказал юрист.

При этом на вопрос, доказательно ли, что имела место незаконная ситуация, юрист ответил:

"Есть основания, по которому обжалуются протоколы постановления об административных правонарушениях. Также есть презумпция невиновности и иные нормы, которые используются при доказывании совершения или несовершения административного правонарушения". Илья Князев

Специалист также отметил, что наличие законов и факт его исполнения – это разные вещи.

"Работающие люди, родители одиночки так же будут оставлять детей. Огромного штрафа за это не будет, так как это будет бить по карману семей, особенно с несколькими детьми. Это может привести к росту социального напряжения. И опять же, как предполагают наладить механизм отслеживания нахождения с детьми до 12 лет взрослых компетентные органы, полиция или опека? Опека будет устраивать рейды по квартирам или ждать заявления от неравнодушного лица. Пока непонятно". Илья Князев

Юрист добавил, что пока слова детского омбудсмена не вылились в проект изменения в законодательство, рано что-то говорить. Многие педагоги и методисты считают, что проводить с детьми беседы по поводу опасности огня просто необходимо. Часто трагедии происходят из-за обычной детской шалости и любопытства.

Так, только в Алматы с начала этого года произошло семь пожаров. В 2024 году из-за игр с огнем пожарные тушили девять возгораний. Практически все случаи произошли в частных домах.

Поэтому с детьми систематически проводятся занятия на тему пожарной безопасности в дошкольных и школьных учреждениях. Часто на них присутствуют сотрудники ДЧС, пожарные, которые знакомят ребят с причинами возникновения пожаров при обычных жизненных ситуациях. Спасатели рассказывают, как вести себя в момент возгорания, демонстрируют и учат пользоваться первичными средствами пожаротушения.