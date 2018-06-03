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Нуртас Адамбай уличил в плагиате казахстанских исполнителей

Песня исполнителей Raim и Artur, стала главной композицией к фильму Адамбая.

Фото : YouTube3 июня 2018, 16:00

Казахстанский продюсер Нуртас Адамбай уличил в плагиате исполнителей Raim & Artur, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в своем Instagram.

"Песня «Самая Вышка» - плагиат. Перед тем как снимать клип на неё, мы спросили у ребят про авторские права. Они заявили что с этим все в порядке. Недавно случайно наткнулся на видео в YouTube под названием «Что скрывает Нуртас Адамбай» и узнал о том, что ребята исполняющие эту песню просто переделали несколько нот. Помню как радовался и писал об этом, что у нас появились такие талантливые ребята. Жаль, что оказалось все иначе", - написал Нуртас Адамбай.

Песня "Самая вышка", которую исполнили Raim & Artur, стала главной композицией к фильму Адамбая "Я - жених". Позже Нуртас Адамбай снял на эту песню клип.


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