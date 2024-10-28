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Леди Гагу уличили в плагиате песни из советского фильма

Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 13:28 Фото: pxhere, Instagram/ladygaga
Российская актриса и общественный деятель Яна Поплавская уверенно заявила, что новая композиция американской певицы Леди Гаги похожа на песню из советского телефильма "Про Красную Шапочку", сообщает Zakon.kz.

Поплавская не ограничилась словами и предоставила доказательство, разместив нарезку видео в своем Telegram-канале. По ее словам, есть заметное сходство между композицией Гаги и песней Красной Шапочки.

Примечательно, что большинство комментаторов решительно поддерживают радиоведущую. Впрочем, есть и те, кто просят остановиться и не выдумывать.

Стоит отметить, что Поплавская получила известность в 10 лет благодаря детской роли Красной Шапочки в фильме "Про Красную Шапочку" 1977 года.

В начале октября 2024 года в прокат вышел американский музыкально-психологический триллер режиссера Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих". Однако старт второй части оказался весьма неудачен. Пользователи Сети утверждают, что именно игра и песни Леди Гаги стали причиной провала.

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