Леди Гагу уличили в плагиате песни из советского фильма
Поплавская не ограничилась словами и предоставила доказательство, разместив нарезку видео в своем Telegram-канале. По ее словам, есть заметное сходство между композицией Гаги и песней Красной Шапочки.
Примечательно, что большинство комментаторов решительно поддерживают радиоведущую. Впрочем, есть и те, кто просят остановиться и не выдумывать.
Стоит отметить, что Поплавская получила известность в 10 лет благодаря детской роли Красной Шапочки в фильме "Про Красную Шапочку" 1977 года.
В начале октября 2024 года в прокат вышел американский музыкально-психологический триллер режиссера Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих". Однако старт второй части оказался весьма неудачен. Пользователи Сети утверждают, что именно игра и песни Леди Гаги стали причиной провала.