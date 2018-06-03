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Комитет гражданской авиации расследует причины выезда за полосу самолета в Костанае

На борту наxодились 80 пассажиров.

Фото : соцсети3 июня 2018, 20:04

В Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК прокомментировали случай в аэропорту Костаная, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня самолет Боинг 737 авиакомпании "Скат", выполнявший рейс по маршруту Алматы-Костанай, после посадки выкатился на левую боковую полосу безопасности. На борту наxодились 80 пассажиров, пострадавших нет. Начато расследование причин пришествия", - сказали в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилась информация о случившемся.


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