Комитет гражданской авиации расследует причины выезда за полосу самолета в Костанае
На борту наxодились 80 пассажиров.
Фото : соцсети3 июня 2018, 20:04
В Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК прокомментировали случай в аэропорту Костаная, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня самолет Боинг 737 авиакомпании "Скат", выполнявший рейс по маршруту Алматы-Костанай, после посадки выкатился на левую боковую полосу безопасности. На борту наxодились 80 пассажиров, пострадавших нет. Начато расследование причин пришествия", - сказали в ведомстве.
Ранее в соцсетях появилась информация о случившемся.
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