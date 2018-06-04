Билеты в театр подорожали в Казахстане на 8%

В стране работает 68 театров, из которых 25 - в Алматы и Астане.

Билеты в театр выросли в цене на 7,5% за год - до 732 тенге за билет в среднем по РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

При этом самые дорогие билеты - в театрах Алматы (2134 тенге +5,1% за год), Астаны (1095 тг) и Атырау (1000 тг, вдвое дороже, чем год назад).

Театралов РК в текущем году ожидает немало значимых событий. К примеру, в рамках празднования 20-летия столицы в РК состоится ІІ Всемирный театральный фестиваль «Астана». Фестиваль пройдет с 16 по 29 июня.

Свои постановки представят театральные труппы из театров «Piccolo Teatro di Milano» (Италия), «Meno Fortas» (Литва), «TRWarsawa» (Польша), «Nakamura Gekijo» (Япония), Грузинского Государственного академического театра им. Ш.Руставели (Грузия), Пекинского народного художественного театра (Китай), Санкт-Петербургский академический театр им. Ленсовета (Россия) и т.д. Всего в программе фестиваля 14 спектаклей из 12 столиц мира.

К началу года в стране работало 68 театров - на 4 больше, чем в 2016.

Наибольшее количество - в Алматы (19 театров, на 3 больше, чем год назад), ЮКО (8 театров) и Астане (6 театров).

Кроме того, в Астане создадут Театр сатиры и юмора. Театр будет находиться в культурно-развлекательном объекте «Холл Энергии», который располагается на территории ЭКСПО.

Также, по поручению Президента Казахстана, в рамках программы «Руxани жаңғыру» в столице построят здание для Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева. По словам акима Астаны, управление культуры и спорта уже приступило к исполнению данного поручения.



За прошлый год театры страны порадовали казахстанцев 16 тысячами спектаклей, из которых 363 - новые постановки.

Посетило театры 2,8 миллиона зрителей, против 2,3 млн годом раннее. Из них 1,3 миллиона зрителей - дети.

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