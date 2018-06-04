Автомобиль с туристами перевернулся в Алматинской области

В салоне авто находились 12 человек, четверо из них получили тяжелые травмы.

В городе Текели Алматинской области перевернулась автомашина с отдыхающими туристами, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Как сообщили в ведомстве, информация о ДТП поступила на пульт дежурному Оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области 3 июня в 15 часов 30 минут. Из сообщения следовало, что в городе Текели, в ущелье Черкасай перевернулась автомашина марки ГАЗ-66 с отдыхающими туристами в количестве 12 человек. Из них 4 человека находились в тяжелом состоянии.

Уже через десять минут, на автомашине «Камаз-Нефаз», на место ДТП выехали 7 сотрудников оперативно-спасательного отряда.

«По приезду на место происшествия пострадавшим была оказана первая доврачебная медицинская помощь, далее они были доставлены в городскую больницу города Текели для оказания квалифицированной медицинской помощи медицинскими сотрудниками», – говорится в сообщении пресс-службы.

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