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Происшествия

Автомобиль перевернулся на горном склоне в Алматинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 00:32 Фото: пресс-служба МЧС РК
7 июля в Енбекшиказахском районе Алматинской области, в Тургенском ущелье на плато Ассы, на горном склоне перевернулся автомобиль. Водитель получил травмы и нуждался в медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы вызвали экстренные службы.

"Из-за труднодоступности местности бригада скорой помощи вместе со спасателями МЧС на высокопроходимом автомобиле Toyota Hilux поднялись на плато Ассы. По прибытии на место происшествия медики и спасатели оказали первую помощь водителю".Пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что после мужчину доставили до кареты скорой помощи, ожидавшей на гидропосту "Батан".

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее пассажирам автобуса в ЗКО потребовалась помощь спасателей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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