Главный имам Алматы сделал заявление по поводу прерывания поста из-за менингита

Если постящийся обнаружит у себя симптомы менингита, то следует немедленно прервать пост и как можно быстрее обратиться в больницу.

В корне неправильно, когда постящийся, заболев, решает и дальше продолжать соблюдать пост, потому что здоровье – это аманат Аллаха, и надо беречь его, пояснил главный имам Центральной мечети Алматы Еркинбек Шохаев, сообщает Zakon.kz.

Рамадан – священный месяц, полный милости Аллаха, которого с нетерпением каждый мусульманин. Аллах одаривает весь мир особенным баракатом, милосердием и благами, которые длятся на протяжении всего месяца.

Однако не следует забывать, что Аллах желает только блага, дает облегчения во всем. По этой причине Всевышний Творец, зная положение каждого, в случае возникновения необходимости разрешает постящемуся прервать свой пост, а по минованию необходимости – возместить пропущенные дни и эту норму Он закрепил в Священном Коране. Наша религия никогда не возлагает на человека то, что ему непосильно, наоборот, Ислам учитывает все нюансы развития общества, создает для правильного прогресса благоприятные условия. Доказательством этому является 185 аят суры «Аль Бакара», где Аллах говорит:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

«А если кто заболеет или окажется в пути, то пусть прервет пост и возместит их в другие дни. Воистину Аллах желает для вас облегчения и не желает затруднения».

Также в 195 аяте суры «Аль Бакара» Аллах говорит:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

«Не обрекайте себя на гибель»,-¬ и тем самым указывает на необходимость принятия всех мер для обеспечения личной безопасности, предостерегая от совершения поступков, создающих угрозу для собственной жизни и здоровья.

В связи с участившейся регистрацией распространения вируса менингококка в городе идет комплексная профилактика заболевания. В этой связи, если постящийся обнаружит у себя характерные для данного заболевания симптомы, следует немедленно прервать пост и как можно быстрее обратиться в лечебные учреждения.

Если болезнь становится причиной осложнения заболевания, а лечение не терпит отлагательств, то человеку разрешается прервать пост.

Для того, чтобы убедиться в том, что пост не навредит его организму, человек, прежде чем начать пост, должен или учесть свой опыт предыдущих постов, или прибегнуть к помощи квалифицированных специалистов.

Пропущенные в месяц Рамадан дни поста можно возместить в другие месяцы, когда полностью человек выздоровеет.

В корне неправильно, когда постящийся, заболев, решает и дальше продолжать соблюдать пост, потому что здоровье – это аманат Аллаха, и надо беречь его.

Мы призываем всех жителей нашего города хранить аманат Аллаха и бережно относиться к своему здоровью.

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