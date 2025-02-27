В Алматы сделали заявление по поводу Рощи Баума

Фото: Instagram/medeupark

К жителям Алматы 27 февраля 2025 года обратились с предупреждением по поводу Рощи Баума, сообщает Zakon.kz.

По информации природного парка "Медеу", в роще установили предупреждающие таблички из-за падения деревьев.

"Уважаемые жители и гости города! Недавно в Роще Баума были зафиксированы падения различных деревьев, таких как дуб, сосна, вяз и клен. В связи с этим на территории рощи установлены предупреждающие таблички", – сообщили в парке. О падениях деревьев в роще алматинцев стали предупреждать еще летом 2024 года. Осенью аким Алматы Ерболат Досаев сообщал, что работы по благоустройству Рощи Баума начнутся в 2025 году.

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