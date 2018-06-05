Black Star подписала контракт с казахстанской певицей Наzимой

На проекте "Песни" Назима Джанибекова стала одной из ярких участниц.

Певица из Казахстана, финалистка шоу "Песни" (ТНТ) Назима Джанибекова, известная под псевдонимом Наzима, стала частью команды Black Star. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram, пишет Sputnik.

Помимо Назимы Джанибековой лейбл Black Star подписал победителя "Песни", певца из Узбекистана Олега Тернового (Terry), а также другого финалиста шоу, москвича Даниила Бурцева (DanyMuse).

На проекте "Песни" Назима Джанибекова стала одной из ярких участниц, Тимати называл ее своей фавориткой и всегда с восхищением отзывался о девушке. Песни в ее исполнении набирают на YouTube по нескольку миллионов просмотров.

Певица родилась в Шымкенте, но выросла в Алматы, ей 26 лет. Она воспитывает годовалую дочь.

Black Star — российская продюсерская компания, основанная популярным хип-хоп-исполнителем и продюсером Тимати.

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