Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Black Star подписала контракт с казахстанской певицей Наzимой

На проекте "Песни" Назима Джанибекова стала одной из ярких участниц.

Фото : instagram.com5 июня 2018, 01:37

Певица из Казахстана, финалистка шоу "Песни" (ТНТ) Назима Джанибекова, известная под псевдонимом Наzима, стала частью команды Black Star. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram, пишет Sputnik.

Помимо Назимы Джанибековой лейбл Black Star подписал победителя "Песни", певца из Узбекистана Олега Тернового (Terry), а также другого финалиста шоу, москвича Даниила Бурцева (DanyMuse).

На проекте "Песни" Назима Джанибекова стала одной из ярких участниц, Тимати называл ее своей фавориткой и всегда с восхищением отзывался о девушке. Песни в ее исполнении набирают на YouTube по нескольку миллионов просмотров.

Певица родилась в Шымкенте, но выросла в Алматы, ей 26 лет. Она воспитывает годовалую дочь.

Black Star — российская продюсерская компания, основанная популярным хип-хоп-исполнителем и продюсером Тимати.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты