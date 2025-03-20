Певица Наzима уличила поклонницу в обмане и пригрозила ей судом

Казахстанская певица Наzима (настоящее имя – Назима Джанибекова) обратилась к поклоннице, которая распространила о ней ложную информацию, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в Instagram-Stories 34-летняя артистка опубликовала скриншот публикации, сделанной в аккаунте, который якобы занимается бизнес-обучением по Китаю.

"Наzима летит с нами в Китай", – гласит подпись на обложке рекламного ролика.

Но Джанибекова опровергла информацию.

"Удалите, пока я в суд на вас не подала! Я не лечу в Китай с этими компаниями", – заявила она.

По словам певицы, фотография с поклонницей была сделана после концерта.

"Здесь девушка подошла просто сфоткаться после концерта! А потом вот так нагло использует фотку для рекламы", – добавила Наzима.

Фото: Instagram/13nazima

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