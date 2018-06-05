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Три человека скончались от менингита из-за отказа принимать лекарства во время поста 

На сегодняшний день зарегистрировано с подозрением 48 случаев менингококковой инфекции, из них 32 подтвержденных случая.

Фото : соцсети5 июня 2018, 10:51

Из-за отказа принимать лекарства во время поста три человека скончались от менингита. Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных и тропических болезней Казахского национального медицинского университета (КазНМУ) Амангуль Дуйсенова, передает Zakon.kz.

Сообщается, что из 41 заболевших людей - 18 держали "Оразу" (44%). Из 6 умерших лиц, 3 взрослых держали "Оразу".

Вчера главный имам Алматы сделал заявление по поводу прерывания поста из-за менингита. Если постящийся обнаружит у себя симптомы менингита, следует немедленно прервать пост и как можно быстрее обратиться в больницу.

На сегодняшний день зарегистрировано 48 случаев с подозрением на менингококковую инфекцию, из них 32 подтвержденных случая. 17 анализов находятся в работе. В стационарах города находятся 30 пациентов (24 взрослых и 6 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии Детской городской клинической больницы находится 1 больной с генерализированной формой менингококковой инфекции.

От инфекции в Алматы умерли 6 человек: из них 2 ребенка.

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