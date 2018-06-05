Депутат: Доходная часть бюджета увеличилась за счет штрафов, пеней, взысканий

Согласно отчетам, доходная часть бюджета перевыполнена и составила 100,9% с превышением на 82,8 млрд тенге

Когда доходная часть бюджета будет реально пополняться за счет расширения налоговой базы, стимулирования налогоплательщиков? Таким вопросом задалась сегодня на пленарном заседании депутат Татьяна Яковлева, передает корреспондент Zakon.kz.

«Согласно отчетам, доходная часть бюджета перевыполнена и составила 100,9% с превышением на 82,8 млрд тенге. Однако перевыполнение достигнуто за счет поступивших в конце 2017 года налогов за счет будущих периодов. Доходная часть увеличилась не за счет изменения налогового администрирования, как нам обещали много лет подряд, а за счет перевыполнения планов по авансированию, по штрафам, пеням, взысканиям и т.д.», - сказала она и спросила, когда ситуация изменится.

Министр финансов Бахыт Султанов ответил, что на данный момент реализуются ряд новелл в налоговом законодательстве, которые позволят сформировать три налоговые зоны – «зеленая», «желтая», «красная». «Зеленая» зона – это те компании, которые добровольно исчисляют свои налоги. К ним никаких мер, проверок налоговые службы не будут применять.

«Также информационные технологии – очень важный элемент повышения собираемости налогов. (…) На этот год планы – 17 %, это как раз за счет расширения налоговой базы. На 37,5 планировали сократить налоговые проверки – перевыполнили план, больше, чем на 40% сократили. И в этом году идём пока с 60% отставанием, в хорошем смысле, от прошлого года по проверкам. И больше таких мер делаем, направленных на добровольную оплату налогов налогоплательщиками», - сказал Султанов.

Татьяна Ковалева, Астана

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