Пенсионерку из Петропавловска едва не зацепил рухнувший потолок

Светлана Щербакова живет одна в подъезде двухэтажного дома, все ее соседи, опасаясь за свои жизни, разъехались.

Петропавловская пенсионерка Светлана Щербакова просит у чиновников временное жилье. Пожилая женщина едва не пострадала во время настоящего камнепада в собственной квартире. И решила еще раз напомнить о себе и своем разваливающемся доме, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Сегодня в квартире пенсионерки обрушился потолок. 73-летняя хозяйка едва успела выбежать в соседнюю комнату. Светлана Щербакова живет одна в подъезде двухэтажного дома, все ее соседи, опасаясь за свои жизни, разъехались. Шлакоблочному дому больше 60 лет, точно такой же напротив уже обрушился. Всем дали временное жилье, но про пенсионерку похоже забыли. Вот и сегодня сотрудники акимата и департамента по ЧС осмотрели место происшествия и уехали. Дом давно признан аварийным и опасным для жизни, но, несмотря на это, Щербакову никуда не переселяют.

- До такой степени напугалась, думаю, ну, все, смерть пришла. Да мне хотя бы временное дали, чтобы я спасла себя! Я, что, ветеран труда заработала вот такую себе старость, что даже мне угла нет, где спрятаться от такой бомбежки, от такого горя, - говорит пенсионерка.

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